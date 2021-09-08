/649329/سيد-عبد-الحفيظ-كان-هناك-نية-لتهنئة-الزمالك-وإساءاتهم-أجبرتنا-على-سحبها

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن النادي الأهلي كان يضع خطة لتهنئة النادي الزمالك بفوزهم بالدوري رقم 13 .

سيد عبد الحفيظ: سحب التهنئة من نادي الزمالك

وأوضح الكابتن سيد عبد الحفيظ خلال لقاءه مع الاعلامي احمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي،قام بسحب تهئنته لنادي الزمالك بفوزه بالدوري المصري الثالث عشر وذلك عقب فيديو الإساءة الذي ظهر بقيادة لاعبي الزمالك بعد مباراة الإنتاج الحربي وسبه جماهير الأهلي وقياداته.

سيد عبد الحفيظ: لم يرد أحد من الزمالك على اساءة الجماهير

وأشار الكابتن سيد عبد الحفيظ:" أن هذه الاساءات لم يواجه أي أحد من قبل نادي الزمالك، ولم يكن هناك رد".

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على من يدعون انه سيغادر النادي الاهلي قريبا قائلا:" جي سنة الحياة ولا توجد مشكلة في هذا الأمر على الاطلاق".