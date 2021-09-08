«جمهور الأهلي مش سمعًا وطاعة».. سيد عبد الحفيظ يرد على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى

/649331/جمهور-الأهلي-مش-سمعا-وطاعة-سيد-عبد-الحفيظ-يرد-على-تصريحات-الإعلامي-إبراهيم-عيسى

رد مدير الكرة بالنادي الأهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ على تصريحات الاعلامي الشهير ابراهيم عيسى، وادعاءاته بشأن جمهور الأهلي ووصفه لهم بأنهم جمهور سمعا وطاعة قائلا:" بيقولك جمهور الاهلي جمهور سمعا وطاعه و من سنه كان بيقولك ادارة الأهلي اللي بيمشيها السوشيال ميديا ... ازاي طيب و الاتنين عكس بعض ".

وقال مدير الكرة بالنادي الأهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ، خلال لقاءه مع الاعلامي احمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد:" لو في نجم النجوم في النادي الاهلي رفع الحذاء لجماهيره او تف عليهم مش هيدخل النادي".

وتابع سيد عبد الحفيظ خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى:" لم نجتمع نحن والزمالك ف مجموعات دوري الابطال وحصل الزمالك ع المركز الثاني ف المجموعة حتي".

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن النادي الأهلي كان يضع خطة لتهنئة النادي الزمالك بفوزهم بالدوري رقم 13 .

وتابع سيد عبد الحفيظ:" أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي،قام بسحب تهئنته لنادي الزمالك بفوزه بالدوري المصري الثالث عشر وذلك عقب فيديو الإساءة الذي ظهر بقيادة لاعبي الزمالك بعد مباراة الإنتاج الحربي وسبه جماهير الأهلي وقياداته".