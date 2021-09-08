/649332/آخر-عرض--الأهلي-يقدم-10-ملايين-لأجايي-لفسخ-العقد

قدم مسئولو النادي الأهلي عرض أخير للنيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق بحصوله على 10 ملايين جنيه نظير فسخ التعاقد بشكل ودي بين الطرفين.

الأهلي يقدم 10 ملايين لأجايي لفسخ العقد

وقوبل طلب الأهلي بالرفض من جانب أجاي الذي يرغب في الحصول على 17 مليون جنيه لفسخ التعاقد أو الاستمرار مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

ويتبقى في عقد أجاي مع الأهلي موسم واحد فقط حيث يرفض فكرة تجديد تعاقده والخروج للإعارة لأي نادي ويتمسك بالحصول على الاستغناء النهائي وتحديد وجهته المقبلة بكامل إرادته.

ويسعى الأهلي للتخلص من أجاي بسبب زحمة الأجانب بين صفوف الفريق بعد جلب الثنائي لويس ميكسوني بجانب بيرسي تاو في ميركاتو الصيف الجاري.