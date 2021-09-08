أحمد موسي لعبد الحفيظ:«كهربا ضربك» والكابتن سيد يرد « لا ضرب غيري»

/649333/أحمد-موسي-لعبد-الحفيظكهربا-ضربك-والكابتن-سيد-يرد--لا-ضرب-غيري
سأل الإعلامي أحمد موسى الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بشأن الاشاعات التي أثيرت بشأن المشاكل بينه وبين اللاعب محمود كهربا قائلا:" بيقولوا كهربا ضربك؟ "
ورد سيد عبد الحفيظ خلال لقاءه مع الاعلامي احمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد على هذا السؤال قائلا:" سيد : دول طلعوا ان كهربا ضربني ونفسهم يضربني عشان ضرب غيري".
هذا ورد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على من يدعون انه سيغادر النادي الاهلي قريبا قائلا:" جي سنة الحياة ولا توجد مشكلة في هذا الأمر على الاطلاق".
وقال الكابتن سيد عبد الحفيظ خلال لقاءه مع الاعلامي احمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد:" بقالي 32 سنة بالنادي، ووجودي بالنادي كان اهتمامه بجزأين، جزء بالكورة وجزء اجتماعي، ولكن الاهتمام الاكبر بجزء الخاص بالكورة".
وأشار سيد عبد الحفيظ :" الموسم الماضي كان طويل، حيث أننا كسبنا 6 بطولات فيه، وخسرنا واحد حيث ان بطولة الدوري كانت قريبة مننا جدا، ولكنها ضاعت بسبب اهتمامنا بافريفيا كثيرا، وتم الاخفاق في بعض القرارت ، فضلا عن ضغط الماتشات".
وتابع ان كان هناك عوامل خارجة عن إرادة النادي حيث أنه لم يكن هناك توفيق ، في كثير من القرارات من الحكام".
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