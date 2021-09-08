وزير التعليم العالى: لن يدخل أى طالب للجامعة دون الحصول على لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور عبد الغفار خلال اتصال هاتفى مع قناة "صدى البلد" الفضائية لبرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى مساء اليوم الأربعاء، إن جامعة أسوان الحكومية تفوقت على جامعات كثيرة، مشيرا إلى أن جامعة أسوان أصبحت ضمن أفضل 400 جامعة على مستوى العالم.

وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أن طموحات الوزارة فى ملف البحث العلمى كبيرة، موضحا :"فى اجتماعنا الأخير مع الرئيس السيسى تحدث عن دور البحث العلمى فى مجال الزراعة.. والرئيس السيسى استمع إلى كل تفاصيل استنباط سلالة جديدة وتحسين جودة البذور المصرية وكل ما يدور حول الزراعة الذكية والرى الحديث".

وأكد الدكتور عبد الغفار، أن :"مصر أصبحت فى المركز 30 على مستوى العالم فى النشر الدولى من بين 235 دولة على مستوى العالم، وعدد الأبحاث العلمية وأنواعها فى تقدم مستمر داخل مصر".

وأضاف :"مازلنا نحتاج للكثير من التعاون مع قطاع الإنتاج والصناعة، وأن يكون هناك ثقة بين المنتجين والمصنعين والقطاعات التى تستفيد من البحث العلمى".

وفى سياق آخر، قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن درجات القبول للكليات العلمية والرياضيات شهدت انخفاضا شديدا خلال العام الحالى، مضيفا أن نسبة انخفاض المرحلة الأولى للتنسيق بلغت 9%.

وأكد الدكتور عبد الغفار، أن الجامعات الأهلية شهدت انخفاضا فى مجموع القبول بها خلال العام الدراسى الحالى، مشيرا إلى أنه تم تخفيض التنسيق بجامعة الملك سلمان لتشجيع المواطنين على الإقامة فى سيناء، لافتا إلى أن الدولة أنفقت 150 مليار جنيه لإنشاء جامعات جديدة.

وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أن الوزارة تحتاج إلى تغيير نمط الدراسة بالجامعات، موضحا أن هناك مبادرة للحصول على منح دراسية بالجامعات الأهلية مدعومة من صندوق "تحيا مصر".

من جهة أخرى، شدد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أنه لن يدخل أى طالب للجامعة دون الحصول على لقاح كورونا، مضيفا أن الدولة تخاف على الطلاب وأسرهم ومستقبلهم.

وقال :"مش عايزين يكون عندنا دفعة كورونا وعايزين كل واحد يستمتع بحياته ويروح ياخد اللقاح"، موجها حديثه للطلاب قائلا: "أرجوكم متفوتوش الفرصة واذهبوا للحصول على اللقاح، مفيش طالب هيدخل الجامعة دون الحصول على التطعيم".

وأكمل وزير التعليم العالى والبحث العلمى: "تم توفير اللقاح لجميع الطلاب بشكل مجانى للجميع"، لافتا إلى أن التعامل داخل الجامعة سيكون من خلال كارت ذكى يثبت أن الطالب حاصل على لقاح كورونا.

وأضاف: "نستهدف دخول العام الدارسى الجديد بدون فيروس كورونا والجميع حاصل على اللقاح، مطالبا الجميع أن يكون لديه وعى بخطورة الأمر والذهاب للحصول على اللقاح من خلال الوسائل المتاحة، كما أنه سيتم تطعيم أكثر من 80 ألفا من الطلاب الوافدين بالجامعات.