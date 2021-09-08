الجمعة.. قطع المياه لمدة 12 ساعة عن أكثر من 20 منطقة فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظه الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بأعمال تحويل وتخفيض منسوب خط مياه الشرب الرئيسى قطر 1.200 مم القادم أعلى ترعة الزمر أمام شارع عدوى سليم بمنطقة العمرانية، وذلك فى إطار تنفيذ مشروع محور ترعة الزمر.





ونوهت محافظة الجيزة، وفقا لبيان صحفى، أن الأمر سوف يتطلب قيام الشركة بغلق المياه عن الخط الرئيسى قطر 1.200 مم لتنفيذ أعمال الربط مما ينتج عنه قطع المياه لمدة 12 ساعة، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 10 / 9 /2021 حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 11/ 9 / 2021.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى: "الزهراء، المنيب، القصبى، أرض البحر، جسر الكنيسة، الكنيسة، شارع ربيع الجيزى ومتفرعاته، العمرانية الغربية، الطالبية الهرم، الكوم الأخضر، شارع العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتى المريوطية هرم، مشعل، شارع زغلول، شارع اللبينى، نازله السيسى، نزلة البطران، كفر المنفى، كفر الجبل".

ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه للمناطق المتأثرة، كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء المختصة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اى معوقات.