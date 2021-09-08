رئيس النواب : تسليم نسخة تمثال توت عنخ أمون إلى الأمم المتحدة يوم تاريخى

جدة - نرمين السيد - وصف المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تسليم نسخة من تمثال الملك توت عنخ أمون إلى الامم المتحدة فى فيينا مساء اليوم، بأنه يوم تاريخى وعظيم، مشيرا إلى اعتزازه بأن هذا التمثال سوف يتصدر مدخل الأمم المتحدة.





وقال المستشار جبالى، فى تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى فيينا، أنه فخر لكل دول العالم أن ترى الحضارة الفرعونية القديمة لتتذكر عراقة مصر العظيمة. وأوضح المستشار جبالى، أنه سعيد للغاية أنه على رأس الأمم المتحدة فى فيينا سيدة عظيمة ونموذج لنساء مصر وهى الدكتورة غادة والى التى نفخر بها فى كل العالم. ومن جانب آخر، شهد المستشار جبالى، حفل تسليم تمثال الملك توت عنخ أمون إلى الأمم المتحدة فى فيينا بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات، إلى جانب السفير محمد الملا سفير مصر فى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية، والدكتورة علا عبد الجواد المستشار الثقافى والتعليمى لمصر فى فيينا، والقنصل العام باسم طه وعدد من رموز الجالية المصرية فى النمسا.

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