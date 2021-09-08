صور.. تطوير حلقة أسماك الأنفوشى بتكلفة 230 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ، إنه سيتم البدء فى تطوير الحلقة الحالية ثم التوسع فيما بعد، لافتا إلى أنه سيتم مراعاة جميع التجار بالحلقة من أصغر تاجر وحتى أكبر تاجر.

ونفى الشريف الشائعات المتداولة بشأن ترحيل تجار حلقة السمك من مكانهم الأصلى، مؤكدا لتجار الحلقة أنه حرص على التواجد بينهم اليوم والاستماع إلى مطالبهم.

وتابع المحافظ: "أى حاجة هيحتاجها التجار فى الحلقة الجديدة هيتم تلبيتها وفقا للتصاميم الهندسية الصحيحة والتى عكف على وضعها المتخصصون".

وأشار إلى أن حلقة السمك التى جرى إنشائها عام 1834تعد من أهم الأسواق التجارية للأسماك في نطاق الوجه البحرى، موضحا أن الحلقة أصبحت تعانى من تدهور البنية التحتية وسوء توزيع الأنشطة بما لا يتناسب مع مكانتها التراثية والتاريخية.

ومن جانبهم، أعرب تجار حلقة السمك عن سعادتهم باهتمام محافظ الإسكندرية بالاجتماع معهم وإطلاعهم على مشروع تطوير الحلقة وأخذ مقترحاتهم واحتياجاتهم بعين الاعتبار.

وبدوره، استعرض المهندس محمد شوشة، المهندس الاستشارى عن المشروع الوضع الحالى للحلقة والوضع المستقبلى لها، والمكاسب التى ستعود على تطوير الحلقة.

وأشار إلى أن الحلقة الجديدة ستكون ثلاث أضعاف الحلقة القديمة وتضم كل الخدمات منها مجموعة من المحلات والمطاعم التى تخدم الحلقة، وحل جذرى للقضاء على مشكلة الرائحة، بالإضافة إلى إنشاء مخازن وثلاجات وموقف للسيارات وغيرها.

جاء ذلك خلال لقائه بتجار الحلقة، اليوم الأربعاء، بحضور كل من الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والنائب الصافى عبد العال الصغير، عضو مجلس النواب، وسامح الشيمى، عضو مجلس الشيوخ، واللواء حسام الشيخ رئيس حى الجمرك.