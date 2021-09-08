محافظ الوادى الجديد يتابع تطورات المشروعات الزراعية الاستثمارية

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات الزراعية الرائدة بالمحافظة شمال مدينة الخارجة، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية المعنية.





حيث استهلّ جولته بتفقد ثلاجة حفظ التمور الجديدة بإحدى مزارع النخيل والتى تصل طاقتها الاستيعابية إلى ألفين طن، كما تفقد إنتاج الحرير الطبيعى، والصُوَب الزراعية بمختلف المشروعات، مُشِيدًا بإنتاج المحاصيل الزراعية الجديدة وغير التقليدية.

وشدّد المحافظ، خلال زيارته، على ضرورة وجود حرم آمن حول أبراج الكهرباء يُحظَر تجاوزه من قِبَل المزارعين، كما تابع سير العمل بالمبنى الإدارى الجديد الجارى إنشاؤه لاتخاذه مقرًا إضافيًا تابعًا لديوان عام المحافظة، حيثُ وجّه بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وتجهيز الطابق الأول (مركز التدريب التكنولوجى) تمهيدًا لافتتاحه الشهر المقبل بالتزامن مع العيد القومى للمحافظة.

وعلى صعيدٍ آخر، كلّف "الزملوط" الوحدة المحلية بالخارجة بالتوسع فى إنشاء مزيد من الأكشاك على الطراز الحديث بجوار مبنى السينما، لطرحها للشباب الراغب فى العمل.