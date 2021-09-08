حزب حماة الوطن يرد على التصريحات المريبة لمنظمة هيومن رايتس ووتش

جدة - نرمين السيد - استنكر حزب حماة الوطن، التصريحات المريبة لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" وتدخلها السافر والمتواصل فى الشأن الداخلى المصرى، وتنبيها دوما المزاعم الكاذبة لتحقيق مصالح مريبة، وهذا ليس أول تجاوز منها، فهناك عداء غير مبرر تجاه السلطات المصرية.





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