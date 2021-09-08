وزير التعليم العالى: نتعاون مع وزارة الصحة لتوفير اللقاحات للعاملين بالجامعات قبل بدء العام

أكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الدولة المصرية لديها تصميم قوى على دوران عجلة الإنتاج، وعودة العام الدراسى لطبيعته، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة حدث بها انفراجة كبيرة فيما يخص توفير عدد كافى من اللقاحات، موضحا أن المواطن تقع عليه مسئولية بالالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وأردف: "سواء المواطن العادى أو عضو هيئة التدريس أو الطالب".

وشدد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال تصريحات تليفزيونية، على أهمية الوعى لدى المصريين، مؤكدا أنه هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ولفت إلى أن الرئيس السيسى وجه بتطعيم كافة العاملين سواء فى التعليم الأساسى أو التعليم الجامعى، وكذلك طلاب المرحلة الجامعية، موضحا أن هناك تنسيق مع وزارة الصحة لتوفير اللقاحات للعاملين بالجامعات قبل بدء العام.

وأشار الوزير إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تعمل بشكل يومى منذ عامين على وجود حل لأزمة كورونا، وأضاف :"منذ فبراير ٢٠٢٠ وقت ظهور الحالات في مصر ونحن نعمل بشكل مؤسسى من خلال لجنة الأزمة المصغرة والتى بها القطاع الطبي، ثم لجنة الأزمة الموسعة والتى بها قطاعات الدولة المختلفة"، مشيرا إلى أنه كان يجرى إجتماعات شبه يومية كل يومين أو ثلاثة فى أيام ذروة الفيروس خلال الموجة الأولى والثانية والثالثة لمواجهة الأزمة، قائلا "مستمرين فى عقد الإجتماعات إلى الآن وذلك للسيطرة على الموقف الوبائي من خلال مستشفيات وزارة الصحة أولا، والمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى، ومستشفيات الدفاع المدنى، والمستشفيات الخاصة وخلف الجميع مستشفيات قطاع القوات المسلحة بإمكانياتها الضخمة وهذا هو ما جعلنا نسيطر على الوضع الوبائى خلال عام ونصف منذ بداية الجائحة وذلك نتاج منظومة وملحمة كبيرة وتنسيق حدث بين القطاعات المختلفة".

وأضاف د. خالد عبد الغفار أن التطعيم ضد وباء فيروس كورونا تم التنسيق جيدا له حيث قامت الوزارة بعمل حصر بأعداد العاملين بالمنظومة التعليم العالي وتم إبلاغ وزارة الصحة بهم والتى قامت بتجهيز كميات وفيرة ومتكاملة من اللقاح ثم تسليم الجامعات فى كل محافظات مصر وقامت وزارة الصحة متمثلة في الوزيرة هالة زايد بمتابعة يومية لعملية التطعيم كما تمت المتابعة من وزارة التعليم العالى من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات، وتواجدنا اليوم في مركزين للتطعيم داخل جامعة القاهرة من أصل 17 مركز متوافر فيهم كافة الإمكانيات بالكوادر الطبية المدربة على أعلى مستوي وفي توثيق وتسجيل عمليات التطعيم والتى من شأنها تغيير نظرة العالم للإجراءات الصحية والوقائية التى تقوم بها مصر ويثبت أنها تستطيع توفير التطعيم لقطاع عريض من المجتمع فى وقت قياسى، مما ينعكس على موافقة دول العالم لفتح لفتح الأجواء لمصر".

وأكد وزير التعليم العالى أنه قبل بدابة العام الدراسى سوف يقوم بجولات لمراكز تطعيم اخرى ليطمئن على سير الإجراءات بشكل سليم، مشددا على أن عملية متابعة مراكز التطعيم تتم بشكل يومى من خلال تقارير تصل إلى الوزارة محدثة من كل محافظات مصر خاصة المحافظات النائية.