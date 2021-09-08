مصدر أمني ينفي إدراج الحالة الاجتماعية للأزواج على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية

نفى مصدر أمني صحة الادعاء الذي جرة نشره بأحد المواقع الإخبارية بشأن وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية. جاء ذلك ردا على ما روجت له بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إدراج وزارة الداخلية الحالة الاجتماعية للأزواج على صفحتها الرسمية المخصصة لنشر أخبار الوزارة على "فيس بوك" والتي يمكن للزوجات من خلالها معرفة هل الزوج متزوج عليها من أخر أم لا وهذا ما نفاه المصدر جملة وتفصيلا.

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