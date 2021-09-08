وزيرة الهجرة: إفراغ 6 كراسى على رحلة من دبى لاستقبال المواطن المصاب بسرير مجهز

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن المواطن كريم أحمد توفيق تعرض لوعكة صحية والعديد من المضاعفات الأخرى في دبى ووالد كريم ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى تسهيل عودة نجله للقاهرة لعلاجه في مصر، متقدمة بالشكر للشيخ محمد بن راشد حاكم إمارة دبى، لتحملة تكلفة سفر كريم أحمد، مضيفة أنه سيجرى إفراغ 6 كراسى على متن الرحلة، ليتمكن كريم أحمد من السفر بسرير مجهز إضافة للطاقم الطبي.
وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد والذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه جرى التنسيق على استكمال علاج كريم أحمد توفيق بمستشفى عين شمس التخصصي، موجهة الشكر لوزير الطيران على توجيهاته لمكتب مصر للطيران في دبى، لتوفير ما يلزم للمواطن على الطائرة، مشيرة إلى أن المواطن كان يعمل عاملا في ملعب كرة قدم، وأصيب بوعكة صحية صعبة.
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