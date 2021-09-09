الزراعة: مركز بحوث الصحراء يبحث وضع آليات لزيادة النشر العلمى دوليا

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور صفى الدين متولى نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات والدكتور حسام شوقى نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، اجتماعًا مع قادة المركز لمتابعة سير العمل وما تم تنفيذه من تكليفات سابقة، وكذلك وضع آليات لزيادة النشر العلمى فى المجلات الدولية.





وأكد زغلول خلال الاجتماع اليوم الأربعاء - ضرورة الإلمام بالمشكلات الفنية التى تواجه المحطات البحثية لوضعها فى نقاط بحثية لبدء آلية التنفيذ من خلال البحوث التطبيقية، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستعانة بالأساتذة المتفرغين للاستفادة من خبراتهم فى البرامج البحثية.

وأكد صفى الدين متولى أنه لابد من وضع آليات لزيادة النشر العلمى فى المجلات الدولية لضمان حصول المركز على ترتيب متقدم فى التصنيف الدولى للجامعات والمراكز البحثية من خلال إعادة تحديث اللائحة (الترقيات والتسجيلات)، والتيسير على الباحثين لدعم عملية نشر البحوث فى مجلات دولية، مع تحديث المجلة العلمية بالمركز.

وأضاف حسام شوقى، أن المركز بصدد تنفيذ 17 مشروعًا يمكن الاستفادة منها فى كتابة أبحاث ونشرها دوليًا، مؤكدًا أن المركز بصدد تنفيذ دورة تدريبية لتعليم الباحثين كيفية كتابة البحث لنشره دوليًا.

من جانبها، قامت فاطمة على رئيس شعبة البيئة بمركز بحوث الصحراء، بعرض إنجازات شعبة البيئة وزراعات المناطق الجافة وقام رئيس المركز بمناقشة هذه الإنجازات والاستماع إلى المعوقات التى تواجههم والتكليف بحلها.

