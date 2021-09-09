صور .. نشاط مكثف ولقاءات هامة لوزير الأوقاف بفيينا

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمقر الأمم المتحدة بفيينا الذى أشاد إشادة بالغة بالدور المصرى والتجربة المصرية فى مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.





وخلال اللقاء أعرب فلاديمير عن سعادته بلقاء وزير الأوقاف، وأوضح أن اللقاء بالغ الأهمية نظرًا لأهمية الدور المصرى فى مكافحة الإرهاب، وللتعرف على التجربة المصرية الرائدة فى هذا المجال.

ومن جانبه أكد وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية جادة فى مكافحة الإرهاب، وعلى استعداد تام لمشاركة تجربتها الرائدة مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.

وذكر وزير الأوقاف، أن التجربة المصرية تقوم على مراعاة أبعاد ثلاثة: أولها: البعد الإنسانى، بما يتضمنه من مراعاة المصلحة الإنسانية والمشترك الإنسانى بما يخدم الأمن والسلام العالميين، وثانيها: المصلحة الوطنية المعتبرة ، وثالثها: البعد الديني، فالأديان ما جاءت إلا لتحقيق مصالح الناس وسعادة البشرية، والحفاظ على الأرواح، ونشر قيم التسامح والعيش المشترك ، وليس القتل ولا الهدم ولا التخريب.

كما أكد على أهمية الفكر ونشر الوعى فى مواجهة الإرهاب، حيث إن التجارب قد أثبتت أن المواجهة العسكرية والأمنية وحدها لا تكفي، ولكن نحتاج أيضًا إلى خطاب عقلى رشيد، من شأنه أن يسهم فى تحويل حامل السلاح إلى بانٍ للحضارة.

وأكد أن وزارة الأوقاف المصرية تكثف جهودها فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتفنيد ضلالات الإرهابيين من خلال التوسع فى مجالات التدريب والتأهيل المستمر، وعملية التأليف والنشر والترجمة فى كل ما يتصل بقضايا التجديد بخطاب وسطى رشيد ورؤية عصرية واعية، مع العمل الدءوب على بناء جيل من الأئمة والدعاة قادر على رفع الوعي، وتحصين المجتمع من الأفكار المتطرفة، والعمل على تمكين المرأة من ممارسة الخطاب الدينى المنضبط من خلال واعظات الأوقاف.

وفى نهاية اللقاء أهدى وزير الأوقاف مجموعة من إصدارات وزارة الأوقاف المترجمة إلى فلاديمير فورونكوف، وهو ما حاز إعجابه وثناءه، حيث أكد عن تقديره الشديد واحترامه الكبير للتجربة المصرية الرائدة فى مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك تقديره لتلك الإصدارات التى تصدرها وزارة الأوقاف فى مواجهة الفكر المتطرف وبحركة الترجمة الواسعة التى تقوم بها الوزارة .

من جانب آخر شارك وزير الأوقاف فى اللقاء الذى نظمته منظمة الأمم المتحدة بفيينا بمناسبة إهداء مصر لنسخة طبق الأصل مصنعة بمعرفة وزارة السياحة والآثار المصرية لقناع الملك الشاب توت عنخ آمون لمصر الأمم المتحدة بفيينا ، والتى قدمها باسم مصر المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب المصرى بحضور كل من الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة بفيينا، والسفير محمد الملا سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية، وجمع من الحضور المصرى والعربى والأجنبى.

كما شارك وزير الأوقاف أيضا فى اللقاء الهام الذى دعا إليه راين هولد لوبتكا (رئيس المجموعة الاستشارية العليا لمكافحة الإرهاب والعنف) بحضور نخبة واسعة من البرلمانيين الدوليين للتشاور حول أفضل السبل لمكافحة التطرف والإرهاب حيث التقى وزير الأوقاف خلال هذا اللقاء بنخبة واسعة من القيادات البرلمانية الرفيعة بمختلف دول العالم بحضور السفير مختار عمر كبير مستشارى الاتحاد البرلمانى الدولى ، وشرح وزير الأوقاف جانبا من التجربة المصرية فى مكافحة الإرهاب وأهدى نسخا من إصدارات الأوقاف المترجمة إلى مختلف اللغات إلى نخبة واسعة من البرلمانيين الدوليين وهو ما كان موضع تقديرهم جميعًا.