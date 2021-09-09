سيد عبد الحفيظ يصف مذيعات إحدى القنوات الفضائية بـالـ«حريم»

/649334/سيد-عبد-الحفيظ-يصف-مذيعات-إحدى-القنوات-الفضائية-بـالـحريم

وصف الكابتن سيد عبد الحفيظ المذيعات العاملين بإحدى القنوات الفضائية بالحريم:" العاملين بإحدى القنوات الفضائية رجالة وحريم " مذيعين ومذيعات" أتكلموا عني".

ورد سيد عبد الحفيظ على سؤال الإعلامي أحمد موسى بشأن مشاهدة قناة الزمالك قائلا:" مابتفرجش عليها واوقات بشوف حاجات على اليوتيوب". وتابع مدير الكرة بالنادي الأهلي:" ببحث في مرة على النت على سيد عبد الحفيظ طلعلي خالد الغندور". وتابع سيد عبد الحفيظ:" شوفت فيديو لخالد الغندور كان بيقول فيه معلش يا كابتن سيد مش انت تتكلم على بندق، والحاجات دي بتزعلني". وتابع سيد عبد الحفيظ حديثه موجهه لخالد الغندور قائلا:" هل أنت اللي كنت مثلي الأعلى عشان اتفرج عليك ".

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