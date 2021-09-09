/649335/سيد-عبد-الحفيظ-لما-ببحث-على-أسمي-بيطلعلي-خالد-الغندور-في-وشي

شن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي هجوما شرسا على خالد الغندور قائلا:" لما ببحث على أسمي بيطلعلي خالد الغندور في وشي".

سيد عبد الحفيظ يهاجم خالد الغندور ورد سيد عبد الحفيظ على سؤال الإعلامي أحمد موسى بشأن مشاهدة قناة الزمالك قائلا:" مابتفرجش عليها واوقات بشوف حاجات على اليوتيوب". وتابع سيد عبد الحفيظ:" شوفت فيديو لخالد الغندور كان بيقول فيه معلش يا كابتن سيد مش انت تتكلم على بندق، والحاجات دي بتزعلني". وتابع سيد عبد الحفيظ حديثه موجهه لخالد الغندور قائلا:" هل أنت اللي كنت مثلي الأعلى عشان اتفرج عليك ".

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