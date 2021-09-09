/649336/سيد-عبد-الحفيظ-قناة-برجالتها-وحريمها-فضلوا-يتكلموا-على-تصريح-قولته
قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه تدخل لمنع جماهير الاهلي من سب طارق يحيي مضيفا : هدخل الجنة بسببه"
وتابع سيد عبد الحفيظ خلال لقاءه مع الاعلامي احمد موسى :" هدخل الجنة بسبب طارق يحيى، تم سبابي في وجوده كثيرًا، وعلى العكس حين كان مدربا للمقاصة وبعض الجماهير قامت بسبابه قمنا بإيقاف المباراة واعتذرنا له" .
واضاف سيد عبدالحفيظ:" بيقولك الاتحاد عاوز يدى الدوري للأهلي طب شوف اللي مسكوا الإتحاد كام واحد زملكاوي ؟... و شوف كام برنامج في مصر حاليا المقدمين اهلاوية ورئيس التحرير اهلاوية دا انا مره قولت تصريح في قناة برجالتها بحريمها قعدوا يتكلموا عليا".
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