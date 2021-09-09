بحضور ممثل الأغلبية.. مستقبل وطن يستضيف اجتماعًا موسعًا للهيئة البرلمانية للحزب بالبحيرة

/649337/بحضور-ممثل-الأغلبية-مستقبل-وطن-يستضيف-اجتماعا-موسعا-للهيئة-البرلمانية-للحزب-بالبحيرة

استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء اليوم الأربعاء ، اجتماعًا موسعًا للهيئة البرلمانية للحزب بمحافظة البحيرة .

جاء ذلك استمرارًا لسلسة اللقاءات التي يعقدها الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، المهندس أشرف رشاد، مع الهيئات البرلمانية على مستوى محافظات الجمهورية.

حضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد، وحسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، واللواء يحيى عيسوي، أمين التنظيم، واللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والعميد أحمد الألفي أمين التنظيم .

وتطرق الاجتماع إلى الحديث عن الأمور التنظيمية الخاصة بمسابقة دوري مستقبل وطن، والتشديد على أهمية تحقيق الهدف الأسمى منه وهو تعزيز المنافسة بين الشباب واكتشاف المواهب.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية تعزيز التقارب مع المواطنين والنزول للشارع والاستماع لشكواهم وسرعة ايجاد حلول واقعية وموضوعية لها.