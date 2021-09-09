أخبار مصرية

بحضور ممثل الأغلبية.. مستقبل وطن يستضيف اجتماعًا موسعًا للهيئة البرلمانية للحزب بالبحيرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

/649337/بحضور-ممثل-الأغلبية-مستقبل-وطن-يستضيف-اجتماعا-موسعا-للهيئة-البرلمانية-للحزب-بالبحيرة

استضافت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، مساء اليوم الأربعاء ، اجتماعًا موسعًا للهيئة البرلمانية للحزب بمحافظة البحيرة .

جاء ذلك استمرارًا لسلسة اللقاءات التي يعقدها الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وممثل الأغلبية البرلمانية، المهندس أشرف رشاد، مع الهيئات البرلمانية على مستوى محافظات الجمهورية.

حضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد، وحسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، واللواء يحيى عيسوي، أمين التنظيم، واللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والعميد أحمد الألفي أمين التنظيم .

وتطرق الاجتماع إلى الحديث عن الأمور التنظيمية الخاصة بمسابقة دوري مستقبل وطن، والتشديد على أهمية تحقيق الهدف الأسمى منه وهو تعزيز المنافسة بين الشباب واكتشاف المواهب.

b673c944dc.jpg

 

 

7e9cdcb5cb.jpg

 

 

89e9f782ad.jpg

 

 

2526684221.jpg

 

 

004cea21e0.jpg

 

 

48b3dd03a6.jpg

 

 

1346f6c1e2.jpg

 

 

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على أهمية تعزيز التقارب مع المواطنين والنزول للشارع والاستماع لشكواهم وسرعة ايجاد حلول واقعية وموضوعية لها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحضور ممثل الأغلبية.. مستقبل وطن يستضيف اجتماعًا موسعًا للهيئة البرلمانية للحزب بالبحيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا