جدة - نرمين السيد - تضمن الاحتفال القداس الإلهى وبعض الفقرات المتنوعة، تحت إشراف الأنبا باسيليوس مطران الأقباط الكاثوليك بالمنيا، وبحضور الأب كيرلس مكسيموس والأب سعيد لوقا راعيا كاتدرائية يسوع الملك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتفال بعيد ميلاد العذراء فى كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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