امتحانات الدور الثانى .. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الديناميكا اليوم

جدة - نرمين السيد - يؤدى اليوم الخميس، طلاب الثانوية العامة "شعبة الرياضيات" امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالى عدد 2385 طالبا وطالبة.



جدة - نرمين السيد - يؤدى اليوم الخميس، طلاب الثانوية العامة "شعبة الرياضيات" امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالى عدد 2385 طالبا وطالبة. انطلقت السبت الماضى امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، وتستمر حتى 13 سبتمبر الجارى.

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