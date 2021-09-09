وأوضحت نيفين القباج فى مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث فى مصر" المُذاع على فضائية "إم بى سى مصر"، أن القانون يُطبق على المسنين الذين تبدأ أعمارهم من 60 عاماً فأكثر، وأصحاب المعاشات أيضاً الذين تبدأ أعمارهم من 65 عاماً.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى قائلة: "المسن ليس مريض، ومكانه ليست دور رعاية، ولكن المسن هو خلاصة الخبرة، والمعارف، والحكمة ، والمشاركة، وهذا ما نؤمن به".
ونوهت نيفين القباج، أن يبلغ عدد المسنين فى مصر حوالى 7 مليون مواطن، أى يمثلوا ما يقرب 7% من سكان مصر، مشيرة إلى أن متوسط عمرهم حوالى 74 عاماً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن المسنين لهم حق فى الحماية الاجتماعية، إذا كان يعانى من مشكلة مالية، وليس يوجد من ينفق عليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التضامن : اهتمام حكومى بكبار السن والمسنين .. والمسن هو خلاصة الخبرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.