وزيرة التضامن : اهتمام حكومى بكبار السن والمسنين .. والمسن هو خلاصة الخبرة

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك اهتماما واحتراما حكوميا بكبار السن والمسنين، حيث قامت الحكومة بالموافقة على 7 قرارات جديدة خلال اجتماعها الأسبوعي، والذى يعتبر أبرزهم هو إصدار قانون حقوق المسنين.





وأوضحت نيفين القباج فى مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث فى مصر" المُذاع على فضائية "إم بى سى مصر"، أن القانون يُطبق على المسنين الذين تبدأ أعمارهم من 60 عاماً فأكثر، وأصحاب المعاشات أيضاً الذين تبدأ أعمارهم من 65 عاماً.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى قائلة: "المسن ليس مريض، ومكانه ليست دور رعاية، ولكن المسن هو خلاصة الخبرة، والمعارف، والحكمة ، والمشاركة، وهذا ما نؤمن به".

ونوهت نيفين القباج، أن يبلغ عدد المسنين فى مصر حوالى 7 مليون مواطن، أى يمثلوا ما يقرب 7% من سكان مصر، مشيرة إلى أن متوسط عمرهم حوالى 74 عاماً.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن المسنين لهم حق فى الحماية الاجتماعية، إذا كان يعانى من مشكلة مالية، وليس يوجد من ينفق عليه.