تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2021 برقم البطاقة manpower.eg للحصول على 500 جنية

التسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2021، ينتظر الكثيرين من مواطنين الشعب المصري كيفية التسجيل في المنحة لشهر سبتمبر ونجد أن عمليات البحث تزداد في بداية كل شهر لمعرفة كيفية التسجيل ومعرفة موعد نزول الدفعة لهذا الشهر، حيث أن الحكومة المصرية قد قامت بتقديم هذه المنحة لأصحاب الدخل المنخفض للارتقاء بمستوى دخلهم وتلبية احتياجات اسرهم وينتظر المواطنون هذه المنحة بفارغ صبر ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على تفاصيل المنحة وكيفية التسجيل وموعد نزول المنحة.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2021

وقد تسائل المواطنين المستفيدين عن منحة 500 جنيه التي تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بتقديمها بصورة شهرية وبصفة دورية عن موعد نزول المنحة لهذا الشهر، وقد أكدت مصادر مسئولة في الوزارة انه لن يتم صرف أي منحة أخرى لهذا الشهر حيث أن الوزارة قد قامت بصرف دفعتين فقط الأولي كانت في شهر يناير والأخري في شهر مايو 2021 وقد قامت بصرفهم مساعدة منها لأصحاب العمالة الغير منتظمة في ظل ظروف فيروس كورونا التي مرت به البلاد والذي تضرر منه الكثيرين، ولم تعلن الوزارة فيما بعد عن انه سوف يتم صرف مبالغ اخرى.

وقد حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الشروط الواجب توافرها لصرف هذه المنحة هي أن المنحة تصرف للمصريين فقط، أن لا يكون لدى المتقدم لهذه المنحة معاش بوزارة التضامن الاجتماعي، أن لا يتم صرف هذه المنحة لموظفي القطاع العام أو القطاع الخاص، لابد أن يكون المتقدم من أصحاب العمالة الغير منتظمة، لابد أن يقوم العامل بالتسجيل بالموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2021

وعلى من يرغب من المواطنين في تسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2021 يمكنه التسجيل بالرقم القومي فقط عليه اتباع الخطوات التالية :

ثم اختيار أيقونة العمالة الغير منتظمة

أدخال البيانات المطلوبة في الخانات الفارغة مثل (الرقم القومي ورقم الهاتف.. الخ)