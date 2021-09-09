قطع المياه لمدة 12 ساعة ببعض مناطق الجيزة غدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظه الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال تحويل و تخفيض منسوب خط مياه الشرب الرئيسى قطر 1200 مم القادم أعلى ترعة الزمر أمام شارع عدوى سليم بمنطقة العمرانية وذلك فى إطار تنفيذ مشروع محور ترعه الزمر .





وتنوه محافظة الجيزة عل أن الأمر سوف يتطلب قيام الشركة بغلق المياه عن الخط الرئيسى قطر 1200 مم لتنفيذ أعمال الربط مما ينتج عنه قطع المياه لمدة ١٢ ساعة وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء يوم الجمعة الموافق ١٠ / ٩ /٢٠٢١ حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ١١/ ٩ / ٢٠٢١.

وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى (الزهراء ،المنيب ، القصبى ، أرض البحر، جسر الكنيسة، الكنيسة، شارع ربيع الجيزى ومتفرعاته، العمرانية الغربية، الطالبية الهرم، الكوم الاخضر، شارع العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتى المريوطية هرم، مشعل ، شارع زغلول، شارع اللبينى، نازلة السيسى، نزلة البطران، كفر المنفى، كفر الجبل.

ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه للمناطق المتأثرة.

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء المختصة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات.

وتشير المحافظة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة والطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورى.