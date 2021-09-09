كلمة السيسى أمام منتدى التعاون الدولى والإنمائى تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحف (الأخبار) و(الأهرام) و(الجمهورية) كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى المتلفزة، أمس، فى النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى 2021، وتصريحاته خلال استقبال الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتى.

وتحت عنوان "التحول للاقتصاد الأخضر للارتقاء بحياة المواطنين.. الرئيس فى كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى: دور محورى للقطاع الخاص فى التنمية.. وتفعيل «التجارة الحرة الإفريقية» للتكامل بين دول القارة"، قالت صحيفة (الأهرام) إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد فى كلمته المتلفزة أمام النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى 2021، أن مصر قطعت عهدا على نفسها بالمضى قدما نحو تحقيق التنمية، جنبا إلى جنب، مع مواجهة التحديات والمشكلات المتراكمة، مشيرا إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة فى دفع التنمية فى العديد من القطاعات، من خلال مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبرامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى، واتخاذ خطوات فعالة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، للارتقاء بحياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته وتلبية تطلعاته نحو غد ومستقبل واعد، وهو ما أشاد به العديد من تقارير المؤسسات الدولية.

وأضافت أن الرئيس السيسى، قال إن البشرية فى وقتنا الحالى تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن، حيث تواجه عدة تحديات تتمثل فى تداعيات جائحة «كورونا»، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وهو ما يفرض علينا واقعا جديدا يتطلب أفكارا وصيغا أكثر ابتكارا فى صنع القرار، ووعيا أكثر بالمخاطر المحتملة، ونهجا متوازنا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية المستدامة الخضراء لتلبية تطلعات شعوب العالم.

أما صحيفة (الأخبار) فقالت تحت عنوان "مصر تطالب العالم بدعم الدول النامية لمواجهة تغير المناخ.. السيسى: التعافى الأخضر ضرورة ملحة وأهم أولويات البشرية" إن الرئيس السيسى شدد، فى كلمته، على أن التعافى الأخضر أضحى ضرورة ملحة على رأس قائمة أولويات حكومات العالم فى المرحلة الراهنة، مطالبا بعدم إغفال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتباينة للدول الناشئة والنامية والتى تأثرت بشدة من جراء «كورونا» الأمر الذى قد يعوق من قدرتها على اللحاق بركب التعافى الأخضر، وهو ما يتطلب مساندة المجتمع الدولى ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق الأهداف المنشودة لتلك الأجندة الطموح.

وتحت عنوان "الرئيس: الحكومات لن تحقق "التعافى" دون القطاع الخاص" أبرزت صحيفة (المصرى اليوم) تأكيد الرئيس السيسى فى كلمته المتلفزة أمام المنتدى أن الحكومات بمفردها لن تستطيع تحقيق هذا التعافى، لذا يبرز الدور المحورى للقطاع الخاص للمضى قدما نحو مستقبل مستدام من خلال الآليات المبتكرة.

فيما قالت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "السيسى: مصر قطعت عهدا للمضى نحو التنمية.. ومواجهة التحديات" إن الرئيس السيسى أكد فى كلمته أن مصر كانت من أولى الدول التى وضعت خطة إستراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

كما أكد الرئيس السيسى أهمية تحقيق التكامل الإفريقى من خلال تفعيل الآليات التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.

وأشار الرئيس، إلى أن مصر ترحب بالتعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الدولية والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة، لتعزيز جهود التنمية وتوفير الخبرات اللازمة لأشقائنا فى منطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وبعنوان "السيسى: أمن الخليج من أمن مصر القومى" ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد خلال استقباله أمس الأربعاء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتى، ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصرى، مشيدا بالدور المهم الذى تقوم به الكويت وقيادتها فى مواجهة التحديات التى تواجه الأمة العربية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، قوله إن وزير الخارجية الكويتى نقل إلى الرئيس السيسى رسالة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت تضمنت الإعراب عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتى بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة فى مختلف المجالات، والتقدير البالغ للدور الاستراتيجى والمحورى الذى تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى العربى والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعى مصر الدؤوبة فى سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

وطلب الرئيس السيسى نقل تحياته لأمير الكويت، مؤكداً خصوصية العلاقات المصرية الكويتية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، وهو ما تجسد فى القواسم المشتركة والتوافق فى وجهات النظر والرؤى بين مصر والكويت تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية، ومشدداً فى هذا السياق على حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائى الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وكذلك الأمة العربية.

وأشارت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "السيسى: توافق مصرى - كويتى تجاه أزمات المنطقة" إلى أنه جرى خلال اللقاء التوافق حول أهمية تضافر الجهود خلال المرحلة الراهنة نحو تعزيز التضامن بين كافة الدول العربية وتعزيز أطر العمل العربى المشترك.

فيما ذكرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان "الرئيس: أن الخليج مرتبط بالأمن القومى المصرى" أنه تم خلال اللقاء التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية فى ضوء قرب انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، فضلاً عن التشاور إزاء القضايا على الساحة العربية والإقليمية خاصة التطورات فى كل من سوريا ولبنان واليمن وأفغانستان.

وتحت عنوان "السيسى يوجه بعلاج طالبة (دهستها) سيارة"، قالت صحيفة (الأهرام) "فى لفتة إنسانية كريمة وجه الرئيس عبدالفتاح السیسى بتوفير جميع أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعلاج للطالبة منه الله هشام حسن ثابت بالصف الثالث الإعدادى البالغة من العمر 14 عاما، من محافظة أسيوط".

وأضافت الصحيفة أن الطالبة منة الله كانت قد تعرضت لحادث دهس من سيارة نقل، وجاءت توجيهات الرئيس السيسى بعلاجها، حتى تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعى.

وتحت عنوان "إنسانية الرئيس.. تنقذ منة الله.. وجه بعلاجها حتى تعود لممارسة حياتها بشكل الطبيعى" قالت صحيفة (الجمهورية) إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع مطالب الشعب ويقترب من آمال وآلام المصريين عبر منصات التواصل الاجتماعى ورسائل الشكاوى، ويوجه بالتفاعل معها سريعا وتلبية احتياجات المواطن وخاصة الحالات الخاصة والإنسانية، وهو ما يؤكد إنسانية رئيس واهتمام قائد بكل ما ينقذ الناس ويساعدهم ويسعدهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن التوجيه الرئاسى "الإنسانى"، والذى اعتاده الناس، أحدث فرحة كبيرة لدى المصريين ولدى أسرة الفتاة، فى الوقت الذى بدأ العمل على تنفيذ المطلوب سريعا.

فيما نقلت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "الرئيس يستجيب لاستغاثة طالبة حادث أسيوط" عن هشام حسن ثابت، والد منة، توجيهه الشكر إلى الرئيس لاستجابته وتوجيهه لعلاج الطفلة، مؤكدا أن الرئيس أب لكل المصريين، ونظر لحالة "منة" بعين الأب وكأنها ابنته ليعيد لنا الأمل فى إمكانية تعافيها مجددا.

وبعنوان "ضخ الغاز المصرى إلى لبنان خلال أسابيع" قالت صحيفة (الأخبار) إن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة دعم الأشقاء فى لبنان من خلال إمدادهم بما يحتاجونه من الغاز الطبيعى لتخطى الأزمة الحالية.

وبعنوان "طارق الملا: تكليفات السيسى بسرعة دعم الأشقاء فى لبنان.. وضعنا خارطة طريق لضخ الغاز المصرى إلى لبنان فى أقرب فرصة"، نقلت صحيفة (الجمهورية) عن الملا، قوله "إنه تم وضع خارطة طريق خلال الاجتماع تنفذ خلال الأسابيع القادمة ومن خلال الفرق الفنية للعمل على ضخ الغاز الطبيعى إلى لبنان فى أقرب فرصة، مشيرا إلى أن العمل سيتم على مسارين يتم فيهما مراجعة الجاهزية الفنية للبنية التحتية من خطوط وشبكات نقل الغاز وكذلك بعض بنود التعاقد السابقة.

فيما ذكرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "اتفاق (رباعى عربى) لإنهاء ظلام لبنان" أن الملا- وخلال مؤتمر صحفى أمس الأربعاء بالعاصمة الأردنية عمان، عقب اجتماعه مع وزراء البترول والطاقة فى الأردن وسوريا ولبنان- وجه الشكر للمملكة الأردنية ونظيرته المهندسة هالة زواتى على الدعوة لعقد الاجتماع واستضافته فى العاصمة الأردنية للتنسيق بين الدول الأربع.

وتحت عنوان "البرتغالى (كيروش) مديرا فنيا للفراعنة"، قالت صحيفة (الأهرام) إن اتحاد الكرة نجح فى التعاقد مع البرتغالى "كارلوس كيروش" مديرا فنيا للمنتخب الوطنى خفا لحسام البدرى الذى تمت إقالته عقب التعادل مع الجابون فى تصفيات مونديال 2022 الإفريقية.

وذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الجهاز الفنى الجديد يضم إلى جانب المدير الفنى الجديد البرتغالى كارلوس كيروش، ضياء السيد مدربا عاما، ومحمد شوقى مدربا، وعصام الحضرى مدربا لحراس المرمى.

وأشارت صحيفة (الوطن) فى تناولها نبأ تعيين المدير الفنى الجديد تحت عنوان "المنتخب فى قبضة (كيروش)"، إلى أن المدير الفنى الجديد يجيد التعامل مع اللاعبين الصغار وقاد ريال مدريد والإمارات وإيران وجنوب إفريقيا.. فيما ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) أن البرتغالى المخضرم سوف يصل إلى القاهرة نهاية الأسبوع المقبل، وأن جهازه يضم 3 مساعدين أجانب.