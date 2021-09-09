/649338/موعد-مباراة-ليفربول-القادمة-والقنوات-الناقلة

يستعد ليفربول لمباراته أمام ليدز يونايتد الأحد المقبل، الموافق 12 سبتمبر الجاري، حيث تقام المباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي، في تمام الساعة 5:30.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ليفربول خاض 3 مباريات بمنافسات الدوري الإنجليزي حتى الآن، حيث افتتح المسابقة بتحقيق فوز كبير على حساب نورويتش سيتي بثلاثية نظيفة سجلها دييجو جوتا وروبرتو فيرمينو ومحمد صلاح، وفاز الريدز في الجولة الثانية على بيرنلي، وسجل الثنائية دييجو جوتا وساديو ماني، وفي الجولة الثالثة تعادل ليفربول مع تشيلسي بهدف لمثله، حيث تقدم كاي هافيرتز للبلوز، وتعادل للريدز الفرعون المصري محمد صلاح من ركلة جزاء.

القنوات الناقلة

المقرر إقامته في الخامسة والنصف- عبر شبكة قنوات beIN Sports.

وكان ليفربول قد تعادل في المباراة الأخيرة مع تشيلسي بهدف لمثله في مباراة صعبة وقوية بين الفريقين، ورغم محاولة ليفربول بكل قوة أن يفوز في هذه المباراة، ورغم طرد لاعب من فريق تشيلسي في شوط المباراة الأول، لكن الفريق لم يتمكن من الفوز وتحقيق الثلاث نقاط.

انتهت مباراة فريقي ليفربول وتشيلسي بنتيجة 1/1، في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل كاي هافارتز الهدف الأول لفريق تشيلسي في بداية الشوط الأول من المباراة، ثم تمكن محمد صلاح من إحراز هدف التعادل لفريق ليفربول من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، وحصل مدافع تشيلسي على إثرها على الكارت الأحمر، ليستكمل فريق البلوز المباراة بـ 10 لاعبين فقط.

تشكيل ليفربول أمام تشيلسي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندرو روبرتسون

في خط الوسط: فابينيو، جوردان هيندرسون، هارفي إليوت

في خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

تشكيل تشيلسي أمام ليفربول

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

في خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - أنتوني روديجير- أندرياس كريستنسن

في خط الوسط: ريس جيمس - جورجينيو - نجولو كانتي - ماركوس ألونسو

في خط الهجوم: ماسون ماونت - كاي هافرتز - روميلو لوكاكو