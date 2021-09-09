/649340/تعرف-على-موعد--انتضام-ميكيسوني-لتدريبات-الأهلي-الجماعية

ويستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021 حيث يواجه الأهلي نظيره فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما من المقرر أن ميكيسوني لاعب الفريق المنضم حديثاً ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق المقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد نهاية الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي استمر لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك ألقى محاضرة نظرية لمدة ١٥ دقيقة وذلك قبل خوض الفقرات التدريبية.

وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، فقرات بدنية متنوعة للاعبين، وذلك ضمن بداية فترة الإعداد التي يخوضها الأهلي استعدادًا لاستئناف مسابقة كأس مصر وبطولة السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش المقرر إقامتها يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراة الأهلي أمام وطلائع الجيش في بطولة السوبر المصري.

ومن المقرر إقامة السوبر المصري الخاص بالموسم السابق في 21 سبتمبر بين الأهلي وطلائع الجيش

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي.

فيما تقام مباراتي دور ال16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر ، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر ، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر .

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش