نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بـ26 يوليو وكوبرى المطرية

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى أحمد يونس، نقلا عن محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن معدلات سير حركة السيارات اليوم الخميس، تتجاوز 60% على معظم المحاور المرورية.





وأضاف يونس، نقلا عن صابر، ببرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، فيما عدا محافظة القليوبية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند منطقة ميت نما فى الاتجاه القادم من الطريق الزراعى والمتجه لشبرا الخيمة.

كما ظهرت بعض الكثافات أعلى منطقة الكونيسة والمنيب والبساتين المتجه لمنزل الأتوستراد.

ولفت إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند مطلع كوبرى الجيزة المعدنى القادم من شارع الهرم والمتجه لميدان الجيزة، كذلك الأمر أمام محطة مترو الجامعة فى الطريق القادم من فيصل ومتجه للدقى لذلك يفضل سلوك منزل شارع مراد أو شارع الجامعة.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الحدائق القادم من الزواية ومتجه للفنجرى لذلك يفضل سلوك شارع مصر والسودان، كما ظهرت بعض الأحجام أعلى كوبرى المطرية فى الاتجاه القادم من الكابلات ومتجه للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، لذلك يفضل استخدام كوبرى سراى القبة.

كما ظهرت بعض الأحجام المتفرقة فى الطريق القادم من ماسبيرو والمتجه للتحرير، أما فيما يخص جميع الكبارى الأخرى المستخدمة لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة فتعمل بشكل جيد ومرضى.

كما وجه اللواء، محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر من حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية.