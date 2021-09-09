جامعة الإسكندرية تنظم ندوات للتعريف بالبرنامج الرئاسى «مودة»

جدة - نرمين السيد - بدأت كلية التربية جامعة الإسكندرية فى تنظيم سلسة من الندوات التوعوية فى إطار البرنامج الرئاسى"مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وذلك لطلاب الفوج الثالث والرابع والخامس والسادس بمعسكر الجامعة الصيفى بباجوش، قام بالتدريب فيها د. خالد صلاح ود. فاطمة مصطفى ومدربى برنامج مودة.





ويأتى ذلك فى ضوء اهتمام جامعة الإسكندرية بالتعريف بالبرنامج الرئاسى "مودة" لطلاب جامعة الإسكندرية، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية.



وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه إن الشباب فى حاجة لمثل تلك المبادرات التى تساهم فى توعية المجتمع المصرى بأهمية الحفاظ على الأسرة المصرية، مشيدا بدور القيادة السياسية فى صنع مستقبل أفضل لمصر فى جميع نواحى الحياة.

وفى سياق متصل، أشار الدكتور وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تعمل على الاستفادة من الخبرات المتواجدة لديها من أعضاء هيئة التدريس لتنفيذ رؤية الدولة فى التصدى لظاهرة التفكك الأسرى ومواجهة التحديات التى تواجه المجتمع المصرى بالإضافة لثقل خبرات الشباب المقدمين على الزواج.



وشمل الحضور طلبة وطالبات جامعة الإسكندرية والذين بلغ عددهم 600 طالب وطالبة، وتناولت اللقاءات سبل التصدى لمشكلات التفكك الأسرى من خلال توعية الشباب وتأهيلهم للتعامل مع قضايا الأسرة من خلال عرض الجوانب الصحية والدينية والاجتماعية للزواج، كما تتناولت اللقاءات الرد على أسئلة الشباب واستفساراتهم.