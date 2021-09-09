الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بالموافقة علي منحة بشأن برنامج تجديد...

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم ٥١٤ لسنة ٢٠١٩ بشأن الموافقة علي اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات؛ وذلك بمبلغ ٥٥٥ ألف و٣٤٣ يورو والموقع بتاريخ ١٩ اغسطس ٢٠١٩.

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