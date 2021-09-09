الأرصاد توضح تفاصيل طقس اليوم.. والعظمى في القاهرة 36 درجة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية طقس اليوم الخميس على كافة الأنحاء بالجمهورية، وأبرز التوقعات التي ستؤثر في الأجواء على مدار اليوم.
وقالت الهيئة إن طقس اليوم سيكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
وأضافت أن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الدلتا بمطروح والسلوم والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة.
وفيما يخص درجات الحرارة، فالعظمى في القاهرة 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.
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