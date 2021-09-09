/649343/بالأرقام-ماذا-حقق-جونيور-اجاي-مع-الأهلي-بعد-اقتراب-رحيله

اقترب جونيور اجلي مهاجم النادي الاهلي، عن الرحيل من صفوف القلعة الحمراء، وذلك بعد تراجع مستوي اللاعب في الفترة الأخرية، وكثرت الإصابات.

ويرصد دوت الخليج ارقام الاعب:

ولعب جونيور اجاى منذ قدومه للنادي الأهلى ١٦١ مباراة بمعدل ١١٣٣٤ دقيقة نجح خلالها فى تسحيل ٤١ هدفا فينا نجح فى صناعة ٣٠ هدفا لزملائه.

شاركة هذا الموسم في 13 مباراة، احرز هدفين، ولم يحصل الموسم الماضي، علي اي بطاقات.

قدم مسئولو النادي الأهلي عرض أخير للنيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق بحصوله على 10 ملايين جنيه نظير فسخ التعاقد بشكل ودي بين الطرفين.

الجدير بالذكر أن اجاي كان يتبقي له عام مع النادي الاهلي، والحصول علي مليون 1.000.000 مع الأهلي ولكن نجحت اداراة الاحمر في انتهاء الامور بالتراضي بين الطرفين.

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عن رحيل الاعب خلال الفترة القادمة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي رسمياً، وتوضيح كافة الأمور.

مهاجم سموحة للأهلي

وأعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.