بعد قرار منع الغناء بالفلاشة..حمو بيكا يحيى حفلا بالساحل الشمالي الليلة

/649344/بعد-قرار-منع-الغناء-بالفلاشةحمو-بيكا-يحيى-حفلا-بالساحل-الشمالي-الليلة

يستعد مطرب المهرجانات حمو بيكا لإحياء حفلا غنائيا جديدا ضمن حفلاته بمدينة الساحل الشمالي، وذلك في مساء اليوم الخميس.

دوت الخليج يرصد حفل حمو بيكا بالساحل الشمالي

حفل حمو بيكا بالساحل الشمالي

ويعد حفل حمو بيكا الذي من المقرر إقامته الليلةـ أولى الحفلات الغنائية لمطربي المهرجانات بعد قرار منع الغناء بالفلاشة التي أصدرته نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر بعد نشوب شجار عنيف بين الفنان حسن شاكوش والفنان رضا البحرواي.

بيان النقابة لمنع الغناء بالفلاشة

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا بمنع استعانة الفنانين بفلاشة في أي حفل غنائي، وذلك بدءا من يوم الخميس المقبل الموافق 16 سبتمبر عام 2021، وجاء هذا البيان على النحو الأتي: “"بناءا على قرار النقيب العام هاني شاكر وأعضاء مجلس النقابة، تقرر منع تشغيل أي فنان أو فنانة على فلاشة منعا باتا وأن يكون مصاحبا لفرقة موسيقية لا تقل عن 8 عازفين، ويسرى القرار على جميع الديسكوهات والنايت كلوب والحفلات العامة في النوادي وقاعات الحفلات”.

حمو بيكا يتعرض للهجوم بسبب مريضة السرطان

وكان قد تعرض حمو بيكا مؤخرا لحملة هجوم شرسة، فظهر ليعر عن عضبه من منتقدي تصوير زيارته لطفلة مريضة بداء السرطان، بعدما شبهه الجمهور بأنه يفعل ذلك لإعتلاء التريند وكسب شهرة زائدة، مشيرا إلى أن أهل الفتاة هي من قامت بتصوير ذلك الفيديو.

نشر بيكا الفيديو المتداول لزيارته لطفلة مريضة بالسرطان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وعلقت عليه، قائلة: “بمناسبة البوست المنتشر بخصوص أني زرت الطفله الجميلة في بيتها عشان هي بتحبني، أولًا أنا زرت الطفلة الجميله دي بناءً على طلبها، ثانيًا أنا مطلبتش أن حد يصورني أو أنا بتاجر بالمرض، والتفكير الردئ جدًا اللي بقي في الناس ده، ثالثًا أهلها صوروني عشان فرحتهم بوجودي مش لغرض الشو والمتاجرة بالمرض والكلام الهايف ده”.

وتابع بيكا حديثه: “ارحمو نفسكم من الهري الكتير.. بتتعبو نفسكم على الفاضي.. تفكيركم بقي منحدر بطريقة بشعة.. لازم الفتي في كل المواضيع.. أنا مش بتاع شو ولا هكون بتاع شو في حاجة زي دي بالذات.. ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء”.