/649346/اللي-بيعمل-خير-مبيتبهاش-بيه-عمر-كمال-يتعرض-للهجوم-بسبب-قطة-شوارع

شارك مطرب المهرجات الشعبية الفنان عمر كمال جكهوره بأحد مواقفة الإنسانية ظهر بها وهو يطعم إحدى قطط الشوارع مشيرا إلى أنها قد تعد سبب في دخوله الجنة.

دوت الخليج يرصد موقف عمر كمال الإنساني

عمر كمال يطعم قطة شوارع

نشر كمال صورته وهو يطعم قطة بالشارع عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها، قائلا: “جائز تكون سبب في دخولي الجنة”.

الجمهور يهاجم عمر كمال بعد نشر الصورة

وفور نشر الصورة بدقائق، بدأت التعليقات الهجومية من الجمهور موضحين أن الخير لا يجب الإفصاح عنه، اذ جاءت على النحو الأتي: “ياعم بقى الي بيعمل حسنه بيخليها لنفسه انت بتبين للناس انك جامد و قلبك رهيف وفعلاً ممكن القطه تدخلك الجنه بس الاماكن الي بتغني فيها و الخمور الي حواليك ممكن بردو تدخل النار”، “طب ماتعملها ولا هو لازم نشوف انك بتعمل خير”، “خدني كدا صوره وانا بأكل القطه”، “طب م تعمل خير من غير ماتتباهي بيه”.

عمر كمال ليس الأول في الوقوع بمرمى الانتقادات بسبب أعمال الأنسانية

الجدير بالذكر، أنه تعرض أيضا الفنان حمو بيكا مؤخرا لحملة هجوم شرسة بعد نشره فيديو له أثناء زيارته لمريضة سرطان في منزلهاـ فظهر ليعرب عن عضبه من منتقدي تصوير زيارته لطفلة مريضة بداء السرطان، بعدما شبهه الجمهور بأنه يفعل ذلك لإعتلاء التريند وكسب شهرة زائدة، مشيرا إلى أن أهل الفتاة هي من قامت بتصوير ذلك الفيديو.

رد حمو بيكا على منتقديه

نشر بيكا الفيديو المتداول لزيارته لطفلة مريضة بالسرطان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وعلقت عليه، قائلة: “بمناسبة البوست المنتشر بخصوص أني زرت الطفله الجميلة في بيتها عشان هي بتحبني، أولًا أنا زرت الطفلة الجميله دي بناءً على طلبها، ثانيًا أنا مطلبتش أن حد يصورني أو أنا بتاجر بالمرض، والتفكير الردئ جدًا اللي بقي في الناس ده، ثالثًا أهلها صوروني عشان فرحتهم بوجودي مش لغرض الشو والمتاجرة بالمرض والكلام الهايف ده”.

وتابع بيكا حديثه: “ارحمو نفسكم من الهري الكتير.. بتتعبو نفسكم على الفاضي.. تفكيركم بقي منحدر بطريقة بشعة.. لازم الفتي في كل المواضيع.. أنا مش بتاع شو ولا هكون بتاع شو في حاجة زي دي بالذات.. ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء”.