صور.. وزير الأوقاف يبحث مع غادة والى التعاون فى مكافحة التطرف والإرهاب

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جاء ذلك على هامش زيارة وزير الأوقاف إلى النمسا لإلقاء كلمة فى القمة البرلمانية الأولى حول مكافحة الإرهاب التى ينظمها الاتحاد البرلمانى الدولى بالتعاون مع المنظمة الأممية للمخدرات والجريمة.
وتناول الاجتماع، سبل استفادة المنظمة من المواد العلمية التى تمتلكها وزارة الأوقاف من أجل دعم وتعزيز عملها فى مكافحة التطرف المؤدى إلى الإرهاب، وفى مختلف دول العالم، وأوضحت والى أن المنظمة تقدم الدعم للحكومات فى مواجهة التطرف فى السجون وإعادة تأهيل المسجونين، وأيضاً بناء الوقاية من التطرف والجريمة والمخدرات بين الشباب من خلال التوعية والرياضة، مشيرة إلى إمكانية الاستعانة بعلماء ووعاظ وزارة الأوقاف لدعم هذه الأنشطة من منظور الخطاب الدينى المعتدل الذى تتميز به المؤسسات الدينية المصرية.
من جانبه أكد جمعة استعداد وزارة الأوقاف لدعم جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لمواجهة الفكر المتطرف ونشر الخطاب المعتدل استناداً إلى صحيح الدين، لأن موضوع تجديد الخطاب الدينى يعد ضمن أولويات مصر، ووجه الشكر للمنظمة الأممية للمخدرات والجريمة على ما تبذله من جهود فى هذا المجال، مضيفاً أنه يتطلع إلى متابعة الحوار بين وزارة الأوقاف والمنظمة خلال الفترة المقبلة لبحث أوجه التعاون.
جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة تقدم المساعدة الفنية والتشريعية لدول العالم فى مجال مكافحة الإرهاب، حيث قام المكتب بتدريب 32 ألفا من العاملين فى المؤسسات والجهات المعنية بالتصدى للإرهاب، كما ساهم فى صياغة ومراجعة 189 تشريعا يتعلق بالإرهاب فى مختلف دول العالم.
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