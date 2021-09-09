صور.. سامح شكرى يستقبل نظيره الأردنى أيمن الصفدى

جدة - نرمين السيد -

ووفقا لبيان "الخارجية" اليوم يبحث الوزيران سبل الدفع قُدمًا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن التنسيق حيال مجمل التطورات الإقليمية المُتلاحقة فى ضوء توافق الرؤى بين القاهرة وعمّان حيالها.



كما يبحث وزيرا الخارجية أبرز القضايا العربية استعدادًا لانعقاد الاجتماع الوزراى لمجلس ‫الجامعة العربية فى دورته العادية.