مصر وناميبيا تتعاونان لمواجهة تحديات قطاع المياه بالبلدين

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، كارل هيرمان جوستاف وزير المياه والزراعة واستصلاح الأراضى الناميبى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة AMCOW والوفد المرافق لسيادته لبحث مجالات التعاون بين البلدين واستكشاف إمكانيات التعاون المستقبلية فى مجال الموارد المائية والرى.





ورحب الدكتور عبد العاطى بالوزير الناميبى والوفد المرافق له، موضحا ما تواجهه مصر من تحديات مائية على رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتاحة، وسياسة مصر المائية فى تحقيق أعلى معدل فى كفاءة الاستخدام إذ يتم إعادة تدوير المياه "4" مرات لتلبية الاحتياجات المائية المتزايدة.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة، مشيرا لما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه.

وتم استعراض المجهودات التى تبذلها الوزارة لمواجهة هذه التحديات، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، وقد تصل الى 100 مليار دولار، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.

كما تم استعراض موقف المشروعات الكبرى التى تنفذها الوزارة مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والمساقى والمشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث، والتوسع فى استخدام تطبيقات الرى الذكى، بالإضافة للمشروعات الكبرى التى تستهدف التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، والمشروعات الكبرى فى مجال الحماية من اخطار التغيرات المناخية، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ، كما تم استعراض سبل الادارة الرشيدة للمياه الجوفية التى تتبعها مصر حاليا.

واشار الدكتور عبد العاطى لما تمتلكه مصر من مراكز تميز فى مجال التنبؤ بالفيضان وقياس نوعية المياه، بالاضافة للإمكانيات التدريبية المتميزة التى تمتلكها الوزارة مثل المركز الإقليمى للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذى يعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، بالإضافة للدورات التدريبية التى ينظمها مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتى تعقد سنويا بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وتم التأكيد على الدعوة السابق ارسالها للوزير الناميبى للمشاركة فى أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمزمع عقده فى شهر أكتوبر المقبل، مع الترحيب بمشاركة وفد ناميبى فى فعاليات الأسبوع، الأمر سيتيح الفرصة لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون بين البلدين.

ومن جانبه أشار الوزير الناميبى لما تواجهه دولة ناميبيا من تحديات مائية عديدة، الأمر الذى يدفع نحو تعزيز مجالات التعاون بين البلدين فى مجال المياه، معربا عن تطلعه لعقد المزيد من المباحثات لفتح مجالات عديدة من التعاون بين البلدين، ومشيرا الى أن مشاركة وفد ناميبى فى أسبوع القاهرة الرابع للمياه ستتيح الفرصة لتعزيز هذا التعاون.

وزار الوزير الناميبى مركز التنبؤ بالفيضان والذى يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.

كما زار الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات بالوزارة، إذ اطلع على منظومة الرصد الآلى اللحظى "التليمترى"، والتى تسمح بمراقبة بيانات المياه بشبكة المجارى المائية على مستوى الجمهورية، إذ يتم مراقبة بيانات الترع والبحيرات والمصارف ومحطات الطلمبات والآبار وإرسال هذه البيانات بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذى القرار والمسؤولين فى جميع إدارات الرى بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسمح بإتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الرى فى المناطق الحرجة.