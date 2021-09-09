فتح باب تعديل الرغبات للطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية

جدة - نرمين السيد - فتحت وزارة التعليم العالى، باب تعديل الرغبات للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية "الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة"، بدءا من الساعة 5 مساء اليوم الخميس 9 سبتمبر، ولمدة 48 ساعة، تنتهى الساعة 5 من مساء السبت الموافق 11 سبتمبر، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المعدل الذى أقرته اللجنة العليا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.





وقال د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه تقرر استمرار تقدم الطلاب للجامعات الأهلية "الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة" على الموقع الإلكترونى: http://admission.egypt-hub.edu.eg على أن تعقد الاختبارات الموحدة للطلاب الذين استوفوا أوراقهم خلال الفترة المقبلة تباعا. وأضاف د.محمد شعيره منسق الجامعات الأهلية، أن نظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع يعتمد على المجموع الاعتبارى للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب فى الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة، مضافا إليه درجات الاختبار الإلكترونى "70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25% للاختبار المعرفى وفقا لكل قطاع + 5% لاختبار التفكير النقدى"، وتعقد الاختبارات بمراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التى أنشأتها الوزارة فى الجامعات المصرية، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه.

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