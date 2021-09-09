علاء عابد: مصر نموذج يحتذى فى مكافحة الإرهاب وبناء الإنسان

جدة - نرمين السيد - وأكد فى بيان صحفى، أن الإصلاحات الاقتصادية كانت أولويات القيادة السياسية فى مصر، مشيرا إلى أن التجربة المصرية جديرة بالدراسة والرئيس عبدالفتاح السيسى أسس لبناء الجمهورية الجديدة.

وقال رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، إن مصر أصبحت نموذجا يحتذى به بداية من مكافحة الإرهاب إلى الإصلاحات الاقتصادية وإعادة تأهيل البنية التحتية والفوقية وبناء الإنسان، وفى حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التى كانت أساس للجمهورية الجديدة.

وأضاف نائب رئيس البرلمان العربى، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، أن مصر أصبحت من أكبر الدول فى النمو الاقتصادى العالمى بعد أن كانت فى 2012 على حافة الهاوية، مؤكدا أن تكاتف الدول العربية والمطالبة بتسليم الإرهابيين سيكون المسمار الأخير فى نعش الإرهاب، مشيرا إلى أن أساس القضاء على الفكر الإرهابى هو الوعى وقبول الآخر واحتواء الشباب.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، إن القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب والتطرف يجب أن تتبنى قضية الوعى لأنها القضية الأهم، حيث أن ظاهرة الإرهاب ظاهرة عالمية عابرة للحدود وقد آن الأوان لها أن تتوقف.

وشارك النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربى، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب اليوم، فى أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، التى تعقد فى العاصمة النمساوية فيينا.

وتأتى مشاركة البرلمان العربى فى هذه القمة تعزيزا لشراكته الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية والبرلمانية المعنية بمكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل الإفريقى.