معهد وردان يستقبل وكيل وزارة النقل السودانية ومدير عام سكك حديد السودان

إستقبل معهد وردان التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر كل من السيد / محمد بشار محمد آدم -وكيل وزارة النقل السودانية والسيد/ وليد محمود أحمد - مدير عام سكك حديد السودان ، وذلك بهدف تحقيق أوجه التعاون ونقل الخبرات وتدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بمرفق سكك حديد السودان ، حيث رافق سيادتهم كل من الدكتور / محمد حسين – نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية والأستاذ المحاسب / هشام عبد الواحد نائب رئيس الهيئة لقطاع المالية ، وقاموا بجولة تفقدية داخل أرجاء المعهد المتمثلة فى القاعات الدراسية ، المعامل ، والمحاكيات الخاصة بالجرارات ، الملاعب والصالات الرياضية ، منطقة المطاعم وغرف الإعاشة الموجودة داخل المعهد .

وتناول اللقاء عرض الجانب المصرى تأهيل المدربين وكذلك إلتحاق الطلاب السودانيين بمركز تدريب وردان ليكونوا نواة وركيزة يعتمد عليهم فى تطوير سكك حديد السودان ، وكذلك إمكانية ارسال خبراء من مصر للأشقاء فى السودان حال توافر الامكانيات والمساعدات التدريبية اللازمة لذلك .

وتنفيذا لرؤية وتوجيهات معالي الفريق وزير النقل بشأن تطوير العنصر البشري والنهوض به لكونه المحرك الرئيسى لمنظومة النقل ، فكان هناك ضرورة مملحة لتطوير معهد وردان ، حيث تمكنت وزارة النقل خلال عام 2019 من الحصول على إعتماد وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ليصبح معهداً فنياً فوق متوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية ، بهدف تخريج دفعات من الفنيين والمتخصصين فى شتى المجالات المتعلقة بأنشطة السكك الحديدية ، وذلك من خلال توفير المواد العلمية والفنية بأحدث التقنيات وخاصة فى ظل التحول الكبير فى وسائل النقل الحديثة التى تشهده مصر خلال الأونة الحالية والذى يعتمد على تكنولوجيا الجر الكهربي ومشاريع وزارة النقل الحديثة التى يتم تنفيذها حالياً .

مدة الدراسة بالمعهد حالياً عاميين دراسيين بنظام الدراسة الداخلية ، ومتوفر بالمعهد سكن للإقامة الدائمة للطلاب ، ويمنح الطالب بعد التخرج شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية فى التخصص .

والجدير بالذكر أنه تم إنشاء المعهد عام 1968وبدأت أعمال التدريب عام 1970، حيث تبلغ مساحة المعهد 150 فدان بالإضافة إلى مزرعة ملحقة بمساحة 20 فدان ويقع المعهد بنطاق محافظة الجيزة ببلدة وردان على بعد 50 كم شمال غرب القاهرة.

وقد تم بدءًا أعمال التطوير بالمعهد عام 2009 حتى عام 2014 بتكلفة إجمالية 240 مليون جنية مصري ، ومعدات ومعامل ومحاكيات جديدة بقيمة 41 مليون دولار ليكون المعهد منشأة تعليمية متكاملة لإقامة الدارسين والعاملين بالمعهد إقامة وإعاشة كاملة، وذلك لمسايرة التكنولوجيا الحديثة في مجال السكك الحديدية ، يحتوى المعهد على معامل بإجمالى مساحة 2500 متر مربع تقريباً وتشمل عدد 17 معمل وتسع لمتوسط 350 دارس بالإضافة إلى المحاكيات بمساحة 1100 متر مربع ويشمل خمسة محاكيات للجرار أنواع Canadian , Adtranz , GE , EMD , Henschel . كما يوجد منطقة إسكان فندقية بعدد 10 عمارات تتكون من 339 غرفة سكنية ثنائية مزدوجة شاملة الحمام كذلك مبانى المطعم والمطبخ بمساحة 3150 متر مربع يتسع لـ 1000 دارس أو متدرب فى الفترة الواحدة ، كما يوجد عيادة خارجية ومعمل أشعة وتحاليل يتم فيهم إجراء العمليات وإقامة المرضى وجناح مخصص لإقامة الأطباء ، ويوجد مسجد يتسع لحوالى 500 مصلى وأخيرا ً منطقة الملاعب والمساحات الخضراء بمساحة 33 ألف متر وتشمل ( حمام سباحة – ملعب كرة – تراك للملعب الرئيسى – ملعب كرة سلة – ملعب خماسى نجيل صناعى كما يوجد صالة مغطاه بمساحة 2000 متر مربع .