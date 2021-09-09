وزير الخارجية سامح شكري يستقبل نظيرة الاردنى بقصر التحرير

استقبل وزير الخارجية سامح شكري بقصر التحرير وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ويبحث معه سبل الدفع قُدمًا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن التنسيق حيال مجمل التطورات الإقليمية المُتلاحقة في ضوء توافق الرؤى بين القاهرة وعمّان حيالها. 1/2

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