هيئة الدواء المصرية تصدر قرارا بإلغاء رخصة شركة إيلاي ليللي اكسبورت ومكتبها...

أصدرت هيئة الدواء المصرية قرار رقم 402 لسنة 2021 بشأن طلب شركة "ايلاي ليللي اكسبورت اس ايه " لإلغاء رخصة مكتبها العلمي في مصر، وقالت الهيئة في القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية إنه بعد الاطلاع على قوانين مزاولة مهنة الصيدلة ولائحته التنفيذية والقرارات التي تخص هذا الشأن .

حيث تقرر في المادة الأولي ،إلغاء ترخيص انشاء المكتب العلمي ايلاي ليللي اكسبورت اس ايه ومخزن الهينات التابع له.