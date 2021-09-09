هيئة الدواء المصرية تصدر قرارا بإلغاء رخصة شركة إيلاي ليللي اكسبورت ومكتبها...

أصدرت هيئة الدواء المصرية قرار رقم 402 لسنة 2021 بشأن طلب شركة "ايلاي ليللي اكسبورت اس ايه " لإلغاء رخصة مكتبها العلمي في مصر، وقالت الهيئة في القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية إنه بعد الاطلاع على قوانين مزاولة مهنة الصيدلة ولائحته التنفيذية والقرارات التي تخص هذا الشأن .
حيث تقرر في المادة الأولي ،إلغاء ترخيص انشاء المكتب العلمي ايلاي ليللي اكسبورت اس ايه ومخزن الهينات التابع له.
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