/649348/العو-حضر-رسالة-غامضة-من-أحمد-العوضي-بأول-ظهور-له-بعد-سفره-سويسرا

ظهر الفنان أحمد العوضي لأول مرة بعد سفره لسويسرا بجانب زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تعرضت لأزمة صحية مفاجأة أدت إلى سفرها خارج مصر لأستكمال رحلة علاجها هناك.

دوت الخليج يرصد أول ظهور للعوضي بعد سفره سويسرا

أحمد العوضي يمارس الكيك بوكس

شارك أحمد العوضي جمهور بفيديو له أثناء ممارسة لرياضة “الكيك بوكس”، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “آسف لو جيت خضيتكوو.. العو جه العو حضر”.

ويواصل الفنان أحمد العوضي مساندة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز خلال فترة علاجها بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة الخطورة دخلت على إثرها المستشفى لإجراء عملية جراحية، حيث سافر لزوجته خلال الأيام الماضية للتواجد بجانبها في سويسرا خلال فترة علاجها، التي بدأتها قبل 20 يوما بأحد المستشفيات العالمية بجنيف.

العوضي يتوعد للمتسبب في أزمة ياسمين عبد العزيز

وكان قد وجه الفنانة أحمد العوضي رسالة غامضة في أول تعليق له عقب سفر الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا لاستكمال علاجها بمدينة بمدينة جنيف بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجأة منذ أسابيع ونتيجة لخطأ طبي تعرضت لتسمم في الدم أودى بها إلى العناية.

كتب أحمد العوضي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” متوعدا للمتسبب في أزمة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، فقال: “ما حدث من تسيب واهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف اتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الازمه الصحيه علي خير ان شاء الله .. والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث”.

واختتم العوضي تهديده قائلا: “لاتظنن صمتي نسيان .. بل لكل حدث حديث”.