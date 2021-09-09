/649349/رئيس-النواب -يشهد-حفل-تسليم-نموذج-طبق-الأصل-من-قناع-الملك-توت-عنخ-آمون-لمكتب-الأمم-المتحدة-بڤيينا

شهد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب- مساء أمس- مراسم حفل تسليم مجسم طبق الأصل لقناع الملك الفرعوني توت عنخ آمون إلى مكتب الأمم المتحدة بڤيينا، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بڤيينا

دوت الخليج

وقد ألقى رئيس مجلس النواب كلمة أكد من خلالها أن إهداء هذا المجسم لقناع الملك الفرعوني والذي تم إعداده بواسطة خبراء وزارة السياحة والآثار المصرية، إنما يعد رمزاً للتعاون والصداقة والعلاقة التاريخية بين مصر والأمم المتحدة بكافة هيئاتها، مشيرا إلى أن هذا الحدث يبرز وبكل الصور الممكنة الدعم المصري الجاد لدور وعمل الأمم المتحدة الفريد والحيوي.

مجلس النواب والمؤتمر العالمى لرؤساء البرلمانات

وعلى هامش هذا الحفل أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالدكتورة/ غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة بڤيينا، واصفا إياها بأنها نموذج للمرأة المصرية التي نفخر بها ومبديا سعادته الغامرة بوجودها على رأس الأمم المتحدة بڤيينا.

حضر الحفل السادة أعضاء الوفد البرلماني المصري والدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسفير المصري في ڤيينا ورموز الجالية المصرية بالنمسا.