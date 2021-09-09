بعد اقترابه من تجديد عقده مع القلعة الحمراء..تعرف على أبرز أرقام معلول مع الأهلي

/649350/بعد-اقترابه-من-تجديد-عقده-مع-القلعة-الحمراءتعرف-على-أبرز-أرقام-معلول-مع-الأهلي

إقترب الدولي التونسي علي معلول من تجديد تعاقده مع النادي الاهلي خلال الأيام القليلة المقبلة ليكمل مسيرته الكروية مع المارد الأحمر الحافله بالعديد من البطولات والإنجازات.

ويرصد دوت الخليج أرقام اللاعب:

وأبدي معلول موافقة مبدئية على تجديد عقده مع النادي الأهلي لثلاث سنوات مقبله علي أن يتم رفع قيمه عقد اللاعب لتصل إلي مليون و200 ألف دولار بالموسم الواحد بعدما كان يتقاضي 900 ألف دولار بالموسم.

خاض معلول مع النادي الأهلي 159مباراه وتمكن خلالها من تسجيل 27هدفا بجانب صناعته 48اخرين، وفي الموسم المنقضي يتربع علي معلول قائمه أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري برصيد 10اهداف .

بطولات معلول مع الأهلي

حقق معلول مع الأهلي منذ قدومه موسم 2015_2016 من الصفاقسي التونسي 11بطوله محليه وقاريه تتمثل فيما يلي:

بطوله الدوري المصري 4مرات وبطولتين دوري أبطال أفريقيا وبطولتي كأس مصر وبطوله السوبر المصري مرتين وبطوله السوبر الافريقي مرة واحده بجانب حصوله على برونزية كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي في نسختها الاخيره.

أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

صفقات سموحة

نجح مسؤولو نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، في التعاقد مع أحمد عيد التمساح، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد سموحة مع أحمد عيد، لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بناء على طلب أحمد سامي، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع غزل المحلة، خلال الموسم الماضي، والذي لعب له على سبيل الإعارة.