/649351/شوبير-يكشف-اسم-أول-الراحلين-عن-الأهلي-تفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم:” ان مدافع النادي الأهلي سعد سمير وكريم نيدفيد، ومحمد عبد المنعم سوف يرحلون إلي نادي جديد علي سبيل الإعارة”.

وتابع:” رامي ربيعة مستمر مع النادي الأهلي، بينما أكدت إداراة المارد الاحمر ترك الامر لسعد سمير في حريه الاستمرار او الرحيل”.

ووأصل:” جونوير اجاي يتقدم عرضة له من فريق صاعد حديثاً للدوري الممتاز، وذلك للرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، وتنتظر إداراة الاحمر في حسم الأمر”.

واردف:” وكيل إعمال جونيور يعمل علي تسويق اللاعب للأنضمام إلي صفوف بيراميدز، ولكن العروض التي كانت مقدمة له من الفريق السماوي لم يتم الأتفاق وذلمك بسبب تراجع مستواه الفني هذا الفترة الأخيرة”.

الجدير بالذكر أن اجاي كان يتبقي له عام مع النادي الاهلي، والحصول علي مليون 1.000.000 مع الأهلي ولكن نجحت اداراة الاحمر في انتهاء الامور بالتراضي بين الطرفين.

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عن رحيل الاعب خلال الفترة القادمة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي رسمياً، وتوضيح كافة الأمور.

مهاجم سموحة للأهلي

وأعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.