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موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب.. يواصل لقاءاته برموز العمل السياسى والبرلمانى بمشاركة الكاتبة الصحفية الدكتورة شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس تحرير جريدة لي بروجريه إيچبيسيان الناطقة باللغة الفرنسية سابقا اليوم الخميس

دوت الخليج وتدور المناقشات التي سيديرها الزميل محمود فايد مدير تحرير موقع دوت الخليج حول رؤيتها لتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كأحد الشباب المؤسسين لها بعد مرور أكثر من 3سنوات ؟ وأيضا وهل نجحت التنسيقية فى إقرار المفهوم الجديد للسياسة فى مصر بعد تواجدها تنفيذيا وتشريعيا؟ ماذا عن أداء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ميدانيا بعد تحركاتها كحلقة وصل بين المسئول والمواطن؟ الدكتورة شيماء عبد الإله المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضيف موقع دوت الخليج اليوم وماذاعن رؤيتها للتمكين الحقيقى للمرأة والشباب بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى؟ والدكتورة شيماء عبد الإله تتحدث أيضا عن حلمها الصحفى..وكيف أصبحت أول فتاة تترأس تحرير جريدة قومية منذ 126 عامًا؟ وأيضا هل لا تزال تتذكر مقولة « مفيش ست تيجي رئيس تحرير لإصدار يومي وقومي» .. وماذا عن جهودها لتمكين المرأة صحفيا؟وكيف ترى أداء الإعلام فى دعم الدولة المصرية وتنوير المواطن بتحديات المرحلة؟ وهل واقع السوشيل ميديا فرض بيئة إعلامية مختلفة؟

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