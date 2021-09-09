صور..حديث ودى لرئيس النواب مع المستشار النمساوى على هامش المؤتمر العالمى لرؤساء البرلمانات

/649354/صورحديث-ودى-لرئيس-النواب-مع-المستشار-النمساوى-على-هامش-المؤتمر-العالمى-لرؤساء-البرلمانات

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في حفل الاستقبال الذي نظمه المستشار النمساوي سيباستيان كورتز على شرف رؤساء البرلمانات المشاركين في المؤتمر على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والمنعقد بالعاصمة النمساوية ڤيينا،

دوت الخليج

وخلال الحفل تبادل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحديث الودي مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز تناول خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية المصرية - النمساوية على كافة الأصعدة، مشيدا بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد شارك على مدار يومين على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى، في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والذي عقد في العاصمة النمساوية ڤيينا.

وشهد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب- مساء أمس- مراسم حفل تسليم مجسم طبق الأصل لقناع الملك الفرعوني توت عنخ آمون إلى مكتب الأمم المتحدة بڤيينا، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بڤيينا

وقد ألقى رئيس مجلس النواب كلمة أكد من خلالها أن إهداء هذا المجسم لقناع الملك الفرعوني والذي تم إعداده بواسطة خبراء وزارة السياحة والآثار المصرية، إنما يعد رمزاً للتعاون والصداقة والعلاقة التاريخية بين مصر والأمم المتحدة بكافة هيئاتها، مشيرا إلى أن هذا الحدث يبرز وبكل الصور الممكنة الدعم المصري الجاد لدور وعمل الأمم المتحدة الفريد والحيوي.

وعلى هامش هذا الحفل أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالدكتورة/ غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة بڤيينا، واصفا إياها بأنها نموذج للمرأة المصرية التي نفخر بها ومبديا سعادته الغامرة بوجودها على رأس الأمم المتحدة بڤيينا.

حضر الحفل السادة أعضاء الوفد البرلماني المصري والدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسفير المصري في ڤيينا ورموز الجالية المصرية بالنمسا.