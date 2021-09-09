/649357/النائب-علاء-عابد-بالقمة-البرلمانية-لمكافحة-الإرهاب-الوعي-وقبول-الآخر-وإحتواء-الشباب -أساس-القضاء-علي-الفكر-الارهابي-ومصر-صاحبة-تجربة-فريدة

إعتبر النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، أن الوعي الصحيح بدايه القضاء علي الارهاب وأيضا قبول الاخر ونبذ العنف ، مؤكدا أن الاصلاحات الاقتصاديه كانت اولويات القياده السياسه في مصر مشيرا إلى أن التجربه المصريه جديره بالدراسه والرئيس عبدالفتاح السيسي أسس لبناء الجمهوريه الجديده .

دوت الخليج

وأكد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف ، أن مصرأصبحت نموذج يحتذي به بدايه من مكافحه الارهاب إلي الاصلاحات الاقتصاديه وإعاده تأهيل البنيه التحتيه والفوقيه وبناء الانسان ، وفي حقوق الإنسان الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه التى كانت أساس للجمهوريه الجديده .

وأضاف نائب رئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف ، أن مصرأصبحت من أكبرالدول في النمو إالإقتصادي العالمي بعد أن كانت في ٢٠١٢ علي حافه الهاويه، مؤكدا أن تكاتف الدول العربيه والمطالبه بتسليم الارهابيين سيكون المسمار الأخير في نعش الارهاب ، مشيرا إلى أن اساس القضاء علي الفكر الارهابي هو الوعي وقبول الاخر وإحتواء الشباب .

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف ، أن القمه العالميه الاولي لمكافحه الارهاب والتطرف يجب أن تتبني قضيه الوعي لأنها القضيه الأهم ،حيث أن ظاهره الإرهاب ظاهره عالميه عابره للحدود وقد أن الأوان لها أن تتوقف.

النائب علاء عابد بالقمة البرلمانية لمكافحة الإرهاب: الوعي وقبول الآخر وإحتواء الشباب أساس القضاء علي الفكر الارهابي ..ومصر صاحبة تجربة فريدة

حيث شارك النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب اليوم ، في أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، التي تعقد في العاصمة النمساوية فيينا.

وتأتي مشاركة البرلمان العربي في هذه القمة تعزيزا لشراكته الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية والبرلمانية المعنية بمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.