صور.. أندريه زكى يرسم شمامسة وشيوخا لكنيسة سيدى بشر بحرى الإنجيلية

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الأربعاء، فى حفل رسامة القس أمجد شنودة، راعيا شريكا، وشيوخ وشمامسة جدد، لكنيسة سيدى بشر بحرى الإنجيلية بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس كمال رشدى، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والدكتور القس لطيف رمسيس، رئيس مجمع كنائس الله، والدكتور القس أمجد أيوب، رئيس مجمع الدلتا الإنجيلى.





وألقى رئيس الطائفة الإنجيلية خطابا بالحفل، وقال فى بداية كلمته: "أشعر بفخر واعتزاز كبيرين اليوم لوجودى معكم بكنيسة سيدى بشر بحرى الإنجيلية، وأتقدم بخالص التهنئة للقس أمجد شنودة، وللشيوخ والشمامسة الجدد، وجميع شعب الكنيسة". وأضاف رئيس الإنجيلية: "إن الله حينما خلق الإنسان، منحه سلطانا، ويجب أن يعمل الإنسان وفق هذا السلطان لخير البشرية ولخير أخيه الإنسان"، مضيفا "أن الخدمة دعوة تبتعد عن التهور وتثق فى مواعيد الله".

كما شارك فى مراسم الاحتفال، الدكتور القس راضى عطالله، والقس مكرم روفائيل، والقس ماهر إبراهيم، والقس حاتم فكرى، والقس إيهاب طلعت، والقس رأفت لوقا، والشيخ إسحق وهيب، والقس بخيت متى، والقس مايكل أنور، والقس أمجد ميخائيل.

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